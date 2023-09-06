Самому младшему – 18 лет, самой старшей – 83: Клименко о жертвах из-за обстрела рынка в Константиновке

Некоторые тела разорвало, из-за чего их без ДНК невозможно опознать.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за ракетных обстрелов Константиновки Донецкой области погибли 17 человек. Самому младшему было всего 18 лет, самой старшей жертве оккупантов исполнилось 83 года. Из-за того, что тела изуродованы, назначены экспертизы ДНК.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Игорь Клименко отметил, что всего из-за российского теракта пострадали 50 человек: 17 человек погибли, еще 33 – получили ранения. Почти все они – жители города.

"О ребенке информация пока не подтверждается. Работают ДНК-лаборатории, мы уже отобрали соответствующие профили ДНК у тел погибших и теперь отбираем соответствующие профили ДНК у родственников. Среди погибших самая старшая женщина – 40-го года рождения, и есть мужчина 2005 года рождения, это самый молодой погибший. Это те тела, которые идентифицированы на данный момент", – сказал он.

Министр внутренних дел отметил, что некоторые тела очень сильно изуродованы, личности погибших пытаются идентифицировать специалисты.

"Некоторые тела, к сожалению, разорвало, и мы сейчас просто складываем вместе с соответствующими специалистами уже в морге. Пытаемся установить, идентифицировать все эти тела. Именно гражданское население было обстреляно, никаких военных, никаких воинских частей", – пояснил он.

Пока устанавливается, чем именно россияне ударили по людному рынку в Константиновке. Оккупанты также повредили два пятиэтажных дома. Пострадали 122 квартиры, каждую из которых обошли работники системы МВД. Также пострадали 28 торговых павильонов, 8 уничтожены.

Напомним, 6 сентября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Константиновке Донецкой области. Оккупанты намеренно ударили по людному рынку, чтобы жертв теракта было как можно больше.

Также Зеленский объяснил, почему Россия ударила ракетами по рынку в Константиновке.

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