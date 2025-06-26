- Дата публикации
Кирилл Буданов раскрыл, сколько лет украинские воины провели в плену РФ
В Международный день в поддержку жертв пыток Украина вернула новую группу пленных, младшему из освобожденных — 24 года.
В Международный день в поддержку жертв пыток из российского плена удалось освободить очередную группу украинских военных.
Об этом сообщил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
По его словам, на этот раз домой возвращаются тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые воины в возрасте до 25 лет.
Большинство освобожденных провели в русском плену более трех лет. Среди них бойцы Нацгвардии, охранявшие Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения, а также защитники Мариуполя.
"Продолжаем работу. Ожидаем хорошие новости в ближайшее время. Боремся за возвращение каждого и каждой", - заявил Буданов.
Напомним, что сегодня, 26 июня, в рамках Стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ.
Предыдущий этап обмена пленными военными состоялся в пятницу, 20 июня.
Днем ранее, 19 июня также состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.