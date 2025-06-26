Кирилл Буданов раскрыл, сколько лет украинские воины провели в плену РФ

Обмен пленными 26 июня 2026 года. / © Игорь Клименко

Реклама

В Международный день в поддержку жертв пыток из российского плена удалось освободить очередную группу украинских военных.

Об этом сообщил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, на этот раз домой возвращаются тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые воины в возрасте до 25 лет.

Реклама

Большинство освобожденных провели в русском плену более трех лет. Среди них бойцы Нацгвардии, охранявшие Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения, а также защитники Мариуполя.

"Продолжаем работу. Ожидаем хорошие новости в ближайшее время. Боремся за возвращение каждого и каждой", - заявил Буданов.

Напомним, что сегодня, 26 июня, в рамках Стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ.

Предыдущий этап обмена пленными военными состоялся в пятницу, 20 июня.

Реклама

Днем ранее, 19 июня также состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.