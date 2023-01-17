Младшей жертве в Днепре не было и года: маленький Никита погиб вместе с отцом (фото)

В Днепре в результате российского ракетного удара по многоэтажке погиб мальчик Никита, которому не было и года. В момент взрыва семья была дома. Спасти удалось только маму мальчика, 27-летнюю Екатерину Зеленскую.

Она около 20 часов находилась под завалами и не могла позвать на помощь, потому что с детства глухая. Женщину забрали в реанимацию, сообщила сестра пострадавшей Алина у себя в Instagram.

Тела ее погибших сына и мужа Алексея спасателям удалось достать спустя более двух суток поиска.

Екатерина Зеленская с мужем Алексеем и сыном/Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Екатерина Зеленская с сыном/Фото: ekatr1n_ze1enskaya

На месте трагедии, когда разбирали завалы, находились бабушка и дедушка погибшего мальчика. Они показали видео со своим маленьким внуком.

"Россия нашла "Бандеру" на Украине в Днепре, которого завалило под плитами и до сих пор не нашли... Этот ребенок лежит до сих пор под завалами... Нет им (россиянам — ред.) прощения.мЯ буду проклинать их до последних дней своей жизни", – сказал дедушка.

По состоянию на 17 января поисково-спасательные работы в Днепре завершены, они продолжались 69 часов. Российская ракета убила в жилом доме 44 человека, среди которых 5 – дети. Травмы получили 79 человек.

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