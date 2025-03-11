"Мне безразлично, чьи это территории будут": пленный коллаборант о судьбе оккупированных территорий

Предатель рассказывает, что у него, кроме российского, до сих пор есть украинский паспорт.

Пленный коллаборант из Луганской области заявил, что ему безразлично, кому будут принадлежать захваченные Россией территории – Украине или РФ.

С пленным коллаборантом пообщалась журналистка Новости.LIVE.

Сергей воевал в составе так называемой "народной милиции ЛНР". Мужчина родом из Луганской области. На вопрос журналистки, что ли Луганская область является Украиной нагло и упорно отвечает, что "Луганская область – это Луганская область".

Главная мотивация коллаборанта воевать – заработать деньги. У Сергея дома трое детей, и его старший сын также служит в армии РФ.

Также читайте Убедительный удар: воины ССО взяли в плен 9 окупантов на Покровском направлении

Предатель рассказывает, что у него, кроме российского, до сих пор есть украинский паспорт.

"Я о войне не думаю, ни о чем не думаю. Если поменяют, поеду домой, к семье", – говорит коллаборант. В то же время мужчина отрицает, что говорил, что якобы любит Россию.

"Россия, так Россия, Украина, так Украина. Мне безразлично, чьи это территории будут — России или Украины. По большому счету, мало что изменилось", — говорит пленный коллаборант.

Ранее сообщалось, что бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса. Кремль не остановило, что эскимосов всего в России насчитывается чуть больше тысячи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.