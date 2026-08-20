"Мне бы капец как было страшно": командир «Ахиллеса» честно ответил, что делать с мобилизацией

Юрий Федоренко

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Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Герой Украины Юрий Федоренко признал, что в роли гражданского без боевого опыта очень боялся бы мобилизации.

Об этом он сказал в видеоинтервью Михаилу Присяжнюку.

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«Если бы я не служил и не воевал в 2014-м, не воевал с 2022 года с первого дня полномасштабной войны, вот сейчас я был гражданский и мне бы сказали: «Нужно мобилизоваться», мне бы капец как было страшно! Я тебе серьезно говорю. Почему? Когда у тебя все хорошо, ты выполняешь свою работу и не обращаешь внимания. Обычно поднимают вопросы, когда недовольны. И мы слышим там: кого посадили на яму, кого побили, у кого еще что-то произошло в какой-то воинской части. Да? То есть негатив, негатив. И в этом всем мобилизоваться, я тебе откровенно скажу, было бы очень сложно», — сказал Юрий Федоренко.

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Федоренко добавил, что в 2022 году люди, которые шли на фронт, не знали в полной мере, что их ждет, и должны были приспосабливаться к реалиям войны уже во время службы.

По его мнению, сейчас уменьшить эту неопределенность помогает заранее выбрать конкретное подразделение и должность. В качестве примера он привел человека, имеющего гражданский опыт работы с автомобилями и искать вакансию механика в подразделении.

"И тогда ты можешь прийти в конкретное время на конкретную должность, не имея неизвестности, а куда тебя забросит судьба", - сказал командир "Ахиллеса".

Напомним, что из-за рекрутинга кандидат может выбрать вакансию, пройти собеседование и попасть в определенное подразделение . Сначала он общается с представителем подразделения и получает рекомендательное письмо, проходит военно-врачебную комиссию и психологический отбор, а после базовой общевойсковой подготовки его направляют в избранную часть.

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