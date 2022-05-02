"Мне говорили, что это нужно": Зеленский рассказал, почему отклонил предложение эвакуироваться в начале войны

"Мне говорили, что это нужно": Зеленский рассказал, почему отклонил предложение эвакуироваться в начале войны

Президенту Зеленскому из-за войны войны в Украине США предлагали эвакуироваться, но он отклонил это предложение.

Владимир Зеленский решил остаться в Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, поскольку даже не думал о том, чтобы покинуть Киев.

Об этом президент рассказал в интервью австралийскому каналу Nine Network.

"Даже не думал о том, чтобы покинуть столицу... Согласно протоколу я получил их (предложения. — Ред.) от партнеров. Также внутри государства мне говорили люди по безопасности и другим политическим лагерям, что это нужно. Мол, Украина в принципе может потерять институциональность, если не будет президента, поэтому я должен уехать в безопасное место", – добавил украинский лидер.

Зеленский считает, что решение остаться верным.

"Я точно понимал: мой отъезд не даст крепости нашему государству. Даже если так кто-то делал раньше и даже если так говорит руководство безопасности, лидеры других стран, то я все равно должен действовать так, как считаю. Мне кажется, что это был правильный выбор. Я просто не знаю, как было бы по-другому", – пояснил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что Украина победит, а затем станут известны подробности того, как произошла война.

"Мы обязательно победим", – подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, почему настаивал на переговорах с Путиным.

Ранее Зеленский подвел итоги двух месяцев войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.