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"Мне интересно его мнение как военного": Залужный рассказал, кого из российских военачальников уважает

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Мне интересно его мнение как военного": Залужный рассказал, кого из российских военачальников уважает

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Он признался, что интересуется публикациями одного из вражеских генералов.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал, что уважает одного человека из российского военного командования. Он подчеркнул, что интересуется сугубо военными мыслями вражеского военачальника.

Об этом Залужный рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

"В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересно его мнение как военного. Остальное — нет", — заявил главнокомандующий ВСУ.

Речь идет о начальнике Генштаба вооруженных сил РФ генерале Валерие Герасимове.

"Он сильный, он коварен, непредсказуем. Одним словом, это сильный враг, которого надо нам, военным, даже уважать – ради победы", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Валерий Залужный высказался о сроках завершения войны РФ против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2521
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