"Мне нельзя материться, но я скажу — п**арасы": 11-летний мальчик из Херсона рассказал об обстрелах

Россияне с 11 ноября постоянно обстреливают Херсон. 11-летний мальчик, проживающий в освобожденном городе, эмоционально отреагировал на действия захватчиков.

Видео опубликовал телеграм-канал "Украина сейчас".

На видео мальчик стоит на месте, недавно обстреляном российскими оккупантами. Ребёнок не сдерживает эмоций, комментируя действия захватчиков.

"П**арасы к**ченые. Я плакал, когда в церковь прилетело. В школу попало. Ну зачем это делать?" – говорит ребенок.

Судя по записи, видно, что мальчик действительно едва сдерживается, чтобы не заплакать.

Мальчик из Херсона прокомментировал обстрел города: "Пид**асы, к**ные"

Обстрелы освобожденного Херсона

11 ноября ВСУ освободили украинский Херсон – единственный областной центр, который удалось захватить россиянам с 24 февраля 2022 года. Сразу после того, как оккупанты сбежали из города, они начали массированно обстреливать Херсон, из-за чего в городе и области чуть ли не каждый день погибают люди.

Так, российские террористы 14 декабря устроили массированный обстрел Херсона. В городе погибли три человека — мужчина, женщина и 8-летний мальчик. Медики час пытались спасти ребенка, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также захватчики обстреляли Херсонскую ОВА и еще несколько построек.

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