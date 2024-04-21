"Мне пришла повестка": Сергей Притула объяснил, почему его не мобилизовали в ряды ВСУ

Сергей Притула рассказал, стоит ли он на военном учете в ТЦК.

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула рассказал, что у него нет брони от мобилизации как руководителя благотворительного фонда. Однако добавил, что ему приходила повестка от военкомата.

Об этом он сказал журналистке Натальи Мосейчук в авторской программе "Мосейчук+".

"Благотворительные организации не входят в перечень структур, подпадающих под бронирование. Мне пришла повестка, я прошел ВЛК, стою на учете в Шевченковском ТЦК. У меня есть на сегодняшний день отсрочка от прохождения военной службы в связи с наличием трех несовершеннолетних детей", – рассказал он.

Притула ответил на вопрос, учитывает ли государство в лице ТЦК, сколько он может сделать как волонтер и сколько как военный.

"Как показывает практика, государству вообще до одного места. Когда в прошлом году был мобилизован руководитель нашего военного направления Рома Синицын... У нас из фонда 20 человек воюют. "Понятийка" внутри фонда была – если есть повестка, мы идем, вопросов нет", – добавил Сергей Притула.

Напомним, на фронте погиб военнослужащий и общественный деятель Павел Петриченко, занимавшийся развитием волонтерского центра Сергея Притулы, до ухода на фронт.

Читайте также ведущие новости дня: