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"Мне за вас стыдно": 25-летняя военная обратилась к уклонистам-землякам

"Мне за вас стыдно": 25-летняя военная обратилась к уклонистам-землякам

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1149
Время на прочтение
2 мин
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"Мне за вас стыдно": 25-летняя военная обратилась к уклонистам-землякам

Военная ВСУ/Фото: скриншот

Девушка записала видео и обратилась к мужчинам, избегающим мобилизации и призыва.

25-летняя девушка-военная ВСУ обратилась к своим землякам из Закарпатья и поинтересовалась, почему они до сих пор не встают на защиту Украины и избегают мобилизации.

Видео в Telegram опубликовал журналист Виталий Глагол.

Так, 25-летняя жительница села Немецкая Мокрая Тячевского района возмутилась по поводу того, что местные мужчины уклоняются от военной службы.

Свое обращение она опубликовала в местной Viber-группе, где, в частности, предупреждают о вручении повесток.

Девушка призвала мужчин встать на военный учет, ласково называя их "мамины цветочки"

"Привет, земляки Тячевского района. Я из Немецкой Мокрой, Тячевского района. Мне 25. Я сейчас на войне, в серой зоне. Знаете, читаю вашу группу (в Viber – ред.), мне так стыдно за вас всех. Говорите, где эти долбаные вояки. Вы – мамины цветочки, уклонисты, Вам не стыдно? Станьте, бляха, на военный учет. Что вы придуриваетесь? Вас никто в окопы не отправит на следующий день в Бахмутский район. Почему я в свои 25, не призывная, должна находиться на войне, а вы, мамины бубочки, думаете, лишь как бы уклониться. Мне за вас стыдно, просто позор", — прокомментировала военная.

Напомним, Безугла объяснила, как самостоятельно выбрать должность в ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1149
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