"Многие люди из окружения Кремля сейчас хотели бы соскочить, но это против правил" — Фейгин

В Кремле руководствуются формулой Геббельса: "Вместе шли, вместе и висеть". Если кто-то хочет "спрыгнуть", то конечно ему этого не позволят сделать.

Об этом рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире "24 канала".

По его мнению, многие хотели бы "спрыгнуть". Ведь они богаты и имеют все капиталы на Западе, поэтому им теперь нужно это как-то легализовать и не попасть под санкции.

"Я общаюсь со многими сбежавшими. Преимущественно это из сферы бизнеса. Они, конечно, переживают за свое будущее. Они не хотят оказаться под санкциями и остаться без тех капиталов, которые они смогли получить на Западе. Хотят этого избежать. Чубайс здесь не исключение", – отметил Марк Фейгин.

Что касается Москвы, так это ее обычная методология – угрозы, шантаж и страх, чтобы никто не мог проявить нелояльность. Там говорят так: "Вы заработали. Вы жили здесь. Не можете теперь предать, потому что всем обязаны нам", – рассказал Марк Фейгин.

"Мог спрятаться в больнице"

По словам российского правозащитника, у него нет данных о причинах самочувствия Чубайса. Однако, по его мнению, в этот раз его не пытались отравить. Скорее он сам мог скрыться в больнице, изображая острую фазу болезни.

"Ему 67 лет, Может ли он болеть? Конечно, что может. Могут у него быть синдромы? Сколько угодно. В таком возрасте и при такой нервной работе в течение десятилетий вполне возможно. Однако это не значит, что его не могут отравить, не могут наказать за то, что он пытался "спрыгнуть". Такое возможно", – добавил российский правозащитник.

Фейгин отметил, что Чубайс это понимает, а также знает правила игры, которые пока соблюдается. Даже если контакты с кругами демпартий в США или с политическими чиновниками в Европе, то делает это все негласно. Чубайс выбивает себе индульгенцию тихо и незаметно.

"Необходимо отправить сигнал"

Марк Фейгин напомнил, как появилась информация о болезни и объяснил, зачем с этим светиться.

Первой сообщила Ксения Собчак, являющаяся медийной фигурой, близкой к Кремлю. Ей об этом рассказала жена Чубайса Дуня Смирнова – известная режиссер.

Потом появилась фотография, где Чубайс с полузакрытым глазом.

"Почему-то ему оказалось нужно это показать. Он же мог немного поболеть и никому ничего не рассказывать. А зачем он все это показывает? Итак, ему нужно послать какой-то сигнал. Я бы такого тоже не исключал", – прокомментировал Фейгин.

Напомним, 1 августа стало известно, что бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.

$10 миллионов за "фабрику троллей" – США охотятся за олигархами Путина

Читайте также: