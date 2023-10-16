"Я знаю, что я – украинец": история добровольца из России, который воюет в ВСУ

Военный с позывным Бенд отметил, что гордится тем, что он украинец.

Военный с позывным Бенд, доброволец из России говорит, что очень горд, что он — украинец. Бенд — командир добровольческого разведывательного спецподразделения "Гармата" в составе добровольческого разведывательного батальона "Сонечко". В 2013 году, когда в Украине началась Революция Достоинства, мужчина проживал в России и имел гражданство РФ, но после того как увидел, что происходит в Украине, взял в руки оружие и встал на защиту нашего государства. В прошлом году доброволец Бенд официально получил гражданство Украины и гордится, что он украинец. Сейчас военный выполняет задание в Запорожском направлении.

Свою историю Бенд рассказал "Суспільному".

Российский доброволец говорит, что приехал в Украину в 2014 году. Он был свидетелем начала Майдана в конце 2013 года.

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"Вообще у меня были планы переехать в Украину и начать здесь свой бизнес. Когда в Украине начались кровавые действия и вторжение в Крым, оставил все и взял билет на поезд. Приехал сюда 10 марта 2014 года, вступил в ряды самообороны. А дальше пошло: блокпосты, затем вступил в ряды добровольцев, в "Правый сектор". В дальнейшем были проблемы с получением гражданства. Его я получил только в начале прошлого года", — рассказал он.

Военный с позывным Бенд отметил, что до этого времени имел гражданство России и почти девять лет в Украине был как нелегал.

"По новому закону нам дали гражданство Украины. Еще не всем. Есть много погибших. Никто не отказался воевать. Все, кого я знаю, многих знаю из явных добровольцев, все сейчас воюют: русские, белорусы", — рассказал военный.

Бенд уточнил, что это люди, которые начинали еще с 2014 года, их было много. Еще в 2014 году приехали воевать. Они брали отпуска, чтобы не подставлять свою семью. Они здесь и погибли. Они все безымянны. Они – герои.

"Я очень горд, что я — украинец"

"Я знаю, что я – украинец. Украину я очень люблю. Украина – это круто. Очень многие здесь просто не понимают ценность украинского паспорта, той свободы, которая есть в Украине. Я очень горд, что я — украинец, и что я — доброволец", — подчеркнул он.

Военный Бенд сообщил, что сейчас воюет в составе батальона "Сонечко".

"Вообще я в "Сонечку" ч 2015 года. Я был в составе добровольческого подразделения, но захотелось большего, потому что там уровень адреналина зашкаливает. Во-первых, это ГУР. Во-вторых, это добровольцы", — объяснил военный.

Военный на позывной Бенд

Бенд рассказал, что в гражданской жизни у него был боевой путь.

"Я достаточно давно уже в борьбе с этой "красной заразой". Я абсолютно был подготовлен. Кстати, мне понравилось в "Сонечках", что они очень профессионально подходят к подготовке. И раньше так было, когда в 2014 началась война", – добавил он.

Российский доброволец говорит, что полномасштабная война была для него абсолютно ожидаемой.

"Неожиданно, что она немного позже началась. Она должна была начаться почти годом ранее", — говорит он.

Бенд рассказал, что полномасштабная война застала его в Запорожье. Он там жил, там получил гражданство, был привязан к миграционке.

"Надо воспитывать нацию воинов"

Военный с позывным Бенд, сравнивая 2014 и 2022 и учитывая свой боевой опыт, говорит, что это кардинально разные войны.

"В 2014 году у России не было той силы, которую имеет сейчас. Была возможность сразу их поставить на место. Но все эти годы РФ "наращивала зубы". То, что сейчас произошло, нельзя сказать, кто виноват... Сейчас, когда уже людям говоришь, что готовьтесь, потому что война коснется всех, никто ничего не делает. Почему очень большая часть общества уверена, что их как-то оно обойдет. Что будут воевать профессионалы. Надо воспитывать нацию воинов", — отмечает доброволец.

Военный уверен, что даже если ВСУ сейчас выгонят российских захватчиков за границу Украины, война не закончится.

"Мы должны стать нацией воинов. Если этого не будет, проблема будет постоянная. Они будут нас уничтожать изнутри и извне. К сожалению, гибнет молодежь. Мы генофонд теряем. Это страшно", — отмечает он.

Отвечая на вопрос, меняют ли россияне тактику за полтора года полномасштабной войны, Бенд отметил, что они просто пробуют эти стратегии.

"Мы знаем, что они (россияне — ред.) делают, как они делают, профессионально готовимся, даем ответ. Им все же проще, потому что те китайские технологии были ближе к ним. Я точно вам могу сказать, что Китай не делал "Мавиков" (квадрокоптер — ред.) сугубо для гражданской работы. Они были сделаны для войны. Нам, чтобы сделать один дрон-камикадзе, нужно 450 долларов, в среднем — 18 тысяч гривен. Можете зайти в интернет и увидеть, что эти дроны-камикадзе продаются по 23 тысячи. Все просто: как только у многих людей, которые просто хотят заработать, закончится бизнес на войне, тогда мы начнем воевать по-настоящему", — рассказал доброволец.

"Россиянам нужна только выжженная земля"

Перед началом разговора доброволец из России отметил, что россиянам нужна только выжженная земля. Он объяснил, почему у них такое сильное желание уничтожить украинцев и все вокруг.

"А вы помните анекдоты о чукче, о хохлах? Вот они на этом воспитывались. Им убили мысль, что все вокруг с недостатками неполноценности, а они все правильные. Если люди много лет не знали правды, вот какими они вырастут? Это почти 100 лет воспитания.Там "царское правление" и, не имея ничего, идут и убивают. Они знают, что бомбят мирные города. Мы плохи, потому что живем лучше. Поэтому они пришли, чтобы уничтожить нас и построить свое. Это борьба добра и зла. ", – объяснил военный.

Военный с позывным Бенд в прошлом году получил украинское гражданство и украинский паспорт. Он объяснил, что это значит для него.

Военный на позывной Бенд

"Гордость. Реально гордость. Очень долго ждали, очень было проблематично. Было время, когда было опасно для жизни быть нелегалом, была статья за наемничество. Честно, когда я получил, то сначала был шок. Я не верил в это", — отметил он.

Также доброволец рассказал, что будет делать после победы.

"После победы... Сказать честно, многие об этом не говорят. Мы все должны воевать до конца своей жизни. Бороться надо за справедливость. Мы победим. "Слава нации — смерть врагам!" — подытожил Бенд.

Напомним, после вторжения три категории россиян перешли на сторону Украины: в легионе "Свобода России" рассказали, кто это был.

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