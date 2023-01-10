Многие раненных, есть погибшие: Синегубов рассказал об адских сутках на Харьковщине (фото)

Кроме раненых во время атаки оккупантов на рынок в Шевченково, есть пострадавший от атаки россиян в Двуречной.

В Харьковской области за прошедшие сутки, 9 января, войска РФ обстреливали мирное население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Есть погибшие и раненые, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он напомнил о вчерашнем утреннем обстреле оккупантов рынка в пгт Шевченково Купянского района. В результате ракетных обстрелов погибли две женщины. Еще 6 человек получили ранения.

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Среди раненых есть 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести.

Кроме того, за сутки враг обстреливал населенные пункты: Купянск, Стрелеча, Двуречная, Кисловка, Котляровка и другие. В Двуречной ранения получил и был госпитализирован 43-летний мужчина.

В области продолжаются работы с разминирования. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 72 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлении Купянска, но потерпели неудачу. Наши защитники надежно держат позиции и наносят врагу ощутимые потери. Работаем на победу дальше", — подытожил Синегубов.

Россия ударила ракетами по рынку в Харьковской области

Утром 9 января армия РФ нанесла удар по поселку Шевченково Купянского района с ЗРК С-300. Под обстрел попал местный рынок.

В результате российского ракетного удара по рынку в Шевченково погибла 60-летняя женщина, бабушка пострадавшей девочки. Тело спасатели извлекли из-под завалов.

Погибшая была владелицей мясного магазина и принимала товар во время ракетного террора оккупантов.

Директор Шевченковской больницы сообщила, что обломок попал потерпевшей 10-летней девочке в шею и застрял рядом с сонной артерией. Ее спасают врачи в Харькове.

Работники обстрелянного рынка в Харьковской области рассказали о пережитом. Их воспоминания читайте по этой ссылке.

В ОП показали ужасающие фото последствий ракетного удара по Харьковщине.

Все, что известно о трагедии в Шевченково, читайте здесь.

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