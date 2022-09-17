Многие российские солдаты уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине — Зеленский

Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Вооруженные силы Украины, подразделения украинской разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно, шаг за шагом вытесняют оккупантов из нашей земли. Но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно полностью сосредоточиться на обороне и сохранять всю нашу прочность.

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении 17 сентября.

"Многие российские солдаты уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные из российских военных сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям. И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого", — отметил он.

Президент поблагодарил всех украинских воинов – от командующих до рядовых. "Спасибо каждому, кто помогает нашей обороне! Спасибо всем партнерам, которые поддерживают расследование преступлений оккупантов и работают вместе с нами для привлечения России к ответственности за эту войну и последствия, которые она принесла! как наши герои освобождают нашу землю", — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас освобожденные районы Харьковщины наконец-то могут жить – доставляются продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привезли пенсии, возобновляет работу транспорт, железная дорога.

"Придет время – отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполь. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит", — резюмировал президент.

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