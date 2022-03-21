Многие села в оккупации: названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 21 марта

В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои.
В Киевской области по состоянию на 21 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.
Об этом 21 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
Так, ситуация в области по состоянию на утро 21 марта следующая:
Белоцерковский, Бориспольский, Фастовский и Обуховский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучаский район
Буча и Макаровская громада – под обстрелами. Особенно Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка.
- В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.
- Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.
- Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.
- Ночью враг обстрелял деревню Петрушки и село Шпитьки.
- Много сел в оккупации. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
- В Бородянской громаде срывается эвакуация.
Броварской район
В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника. За минувшие сутки из района эвакуировано 3310 человек, среди них 1828 детей.
Вышгородский район
- В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.
Читайте также:
- "Это будет означать третью мировую войну": Зеленский допустил провал переговоров с Путиным и рассказал о последствиях
- "Повлиять на Путина может только Си Цзиньпин", — эксголова британской разведки MI6
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы