Многие села в оккупации: названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 21 марта

Многие села в оккупации: названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 21 марта

В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои.

В Киевской области по состоянию на 21 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.

Об этом 21 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, ситуация в области по состоянию на утро 21 марта следующая:

Белоцерковский, Бориспольский, Фастовский и Обуховский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучаский район

Буча и Макаровская громада – под обстрелами. Особенно Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка.

В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.

Ночью враг обстрелял деревню Петрушки и село Шпитьки.

Много сел в оккупации. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.

В Бородянской громаде срывается эвакуация.

Броварской район

В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника. За минувшие сутки из района эвакуировано 3310 человек, среди них 1828 детей.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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