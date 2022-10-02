Многие украинцы, принудительно получившие паспорта РФ, сотрудничают с ВСУ — Гуменюк

После объявления Россией "результатов референдума" на временно оккупированных территориях Украины ничего не изменилось. ВСУ продолжают возвращать украинские змели, а партизанское движение также успешно работает.

Об этом рассказала спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Для цивилизованного мира ничего не изменилось, как и для адекватных людей, они все это понимают и осознают. И даже для тех, кто сейчас принудительно паспортизирован, и сейчас проходят процедуру насильственной мобилизации под принуждением оккупационных войск, поскольку проходят подворовые обходы для выявления людей, получивших эти красные книжечки. Мы понимаем, что многие люди согласились на это из-за угрозы жизни", — отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что ситуация по принудительной выдаче и получению паспортов России будет решаться позже. Украина сейчас проводит информационную компанию на временно оккупированных территориях.

"Они (оккупанты – ред.) собирают этих людей, принудительно мобилизуют, и даже тех, кто мобилизационного возраста, но не получал паспорт РФ, вывозят для такой "мотивационно-убедительной работы", как они это называют, для того, чтобы убедить людей. Но мы работали с такими людьми и они понимают, что для сохранения жизни они могут соглашаться на мобилизацию, вступать в армию, а работать с нами", — рассказала Гуменюк.

Напомним, военный эксперт из США оценил, освободит ли Украина Херсон до зимы.

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