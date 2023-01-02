"Многих разорвало на части": жена "мобика" рассказала об уничтожении казармы в Макеевке

Все имущество выживших российских военных похоронено под завалами вместе с трупами.

В переоборудованном под казарму общежитии ПТУ в оккупированной Макеевке находилось много мобилизованных россиян из Самарской области.

Как сообщила российскому сайту 7х7 жена одного из "мобиков", находящегося в этом украинском городе, в результате обстрела военного объекта было "много погибших".

По ее словам, у выживших военных практически не осталось вещей, поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании.

“Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте [в здании училища]. Знаю, что многих разорвало на части настолько, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали”, — рассказала она о том, что узнала от мужа.

В паблике мобилизованных из Самарской области написали, что все "ротное имущество уничтожено, осталось под завалами".

Здесь же опубликовали телефон горячей линии, чтобы узнать о тех, кого отправили в 44 полк в оккупированной Макеевке.

Жена другого мобилизованного сообщила, что раненых доставили в больницы, в том числе в Ростовскую область.

“Мне муж написал несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще ребята, голые ходят там. В лохмотьях, кто выжил. Ничего нет: ни вещей, ни лекарств, ни денег, ни еды”, — жаловалась женщина.

Напомним, Минобороны РФ официально подтвердило гибель 63 военных в Макеевке. Украинский военный эксперт подчеркнул, что российское командование согнало в Макеевку мобилизованных, у которых были важные военные специальности.

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