Многих жертв можно было избежать: Зеленский о том, предоставил ли Запад достаточно оружия Украине

Зеленский добавил, что сейчас западные государства изменили свою позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если бы Запад предоставил Украине больше оружия, много жертв можно было избежать.
Об этом в интервью Associated Press сказал украинский лидер.
"Все оборудование, все что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь?", — сказал президент.
Владимир Зеленский добавил, что сейчас западные политики изменили свое мнение.
"Я это действительно вижу. И некоторые европейские лидеры поменяли свою позицию. Но вы видите цену этих изменений", — подчеркнул украинский президент.
Напомним, Североатлантический альянс разрабатывает планы, позволяющие отразить вторжение России в случае ее агрессии.
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