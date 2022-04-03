"Многим другим армиям мира нужно поучиться у наших военных": Зеленский уверен в победе Украины

"Многим другим армиям мира нужно поучиться у наших военных": Зеленский уверен в победе Украины

Есть стандарты украинской армии – моральные и профессиональные, а есть российские – это зло и зверства, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина победит в войне над Россией благодаря профессионализму ВСУ.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения 3 апреля.

Зеленский отметил существенные отличия украинской и российской армий. И добавил, что "это многим другим армиям мира нужно поучиться у наших военных".

"Есть стандарты украинской армии – моральные и профессиональные. И это не наша армия должна теперь подстраиваться. Это многим другим армиям нужно поучиться у наших военных. И есть стандарты украинских людей. И есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, которая хочет все это разорвать и поглотить. Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не смогут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями", — сказал он.

Обращение Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину

Украинский президент добавил, что сейчас в освобожденной от российских захватчиков Буче работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни.

"И в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни. Восстановить подачу электричества, подачу воды. Восстановить работу медицинских учреждений. Восстановить инфраструктуру. Дать безопасность людям. Потому что Россию выгнали. А Украина возвращается. И возвращает жизнь", — заметил. Зеленский.