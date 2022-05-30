Многим украинцам придется выживать на 175 гривен в день: что можно приобрести

Многим украинцам придется выживать на 175 гривен в день: что можно приобрести

Как прожить на 175 гривен, которые предсказывает 9 из 10 украинцам ООН?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину продукты стали съедать еще большую часть зарплаты, хотя покупаем – меньше. И не только потому, что экономим, цены выросли, говорится в ТСН.

Война свела наши потребности к минимуму, но и этот минимум может оказаться нам не покинуты. ООН определяет предел бедности – 175 гривен. Что можно купить на них?

Сто семьдесят пять гривен в день, или 5 тысяч 200 в месяц – это фактический прожиточный минимум, который в Украине определяет Минсоцполитики. На эту сумму члены правительства наполняют нашу потребительскую корзину.

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В одном из столичных супермаркетов на первый взгляд нет дефицита продуктов. Однако покупатели внимательно присматриваются к ценам. Киевлянки Яна и Нина уже урезали свой ежедневный рацион. «Я смотрю, что овощная группа дороже действительно стала, я, например, люблю очень свежие овощи и мы их потребляли и на завтрак и до обеда – это были салаты. Так что сейчас каждый день мы не едим овощи», — говорят они.

Ракетные обстрелы, минирование полей, проблемы с горючим и логистикой, оккупированные территории юга на наш продовольственный потенциал повлияли не лучше. Голодать не будем, утверждает Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. Впрочем, свои пищевые привычки придется немного просмотреть. «Год назад мы покупали по одной цене, сегодня нужно отдать на процентов 15-20 больше», – говорит он.

Пятерка рекордсменов подорожания выглядит так: сахар, свиная грудинка, мука, лук и гречка. Сколько стоит соль в супермаркете – узнать так и не удалось. Она просто исчезла с полок, после того как российскиеоккупанты разбомбили государственное предприятие «Артемсоль».

И это не единственные продукты, рискующие перейти в категорию премиальных. Прежде всего мы ощутим нехватку ранних овощей. Традиционно огурцы, капуста, помидоры, клубника и черешня ехали на полки супермаркетов из теплиц оккупированной Херсонщины и садов Запорожья. Все, что видим здесь сейчас – дорогой импорт обходными путями. Однако уже в июле – ситуация наладится и цены пойдут вниз.

«Отчасти эту функцию взяли на себя аграрии центральных, западных регионов, северных регионов. Когда уже начнут собирать овощи под открытым грунтом, их будет гораздо больше. Кроме того, никто не отменял импорт», – уверяет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Молочкой и мясом Украина полностью себя обеспечивает, так что дефицита не предвидится. Цены действительно подскочили, но не катастрофически. По крайней мере, для кошелька киевлянина Андрея. «Ну, конечно цены немного поднялись, потому что понимаем, горюче-смазочные материалы поднялись, возможности изготовления тоже немного уменьшились», — говорит он.

В корзину, которая наполнялась на сто семьдесят пять гривен, не вошла рыба. Людей у этой полки – нет. Сложный импорт сразу отразился на цене, но более дешевая курица.

На 175 гривен удалось купить – яблоко, три картофелины, стакан молока, хлеб, десяток яиц. Впрочем, пришлось обойти стороной кондитерский отдел, колбасный и творожный ряды, полки с непродовольственными товарами. Из-за войны России против Украины многие вынуждены сесть на такую вынужденную диету. Хотя экономисты обнадеживают, что пик инфляции мы уже прошли, украинцы начали активно осваивать огороды и дачи.

«Где-то можно ограничить свою порцию и она полезнее будет. Мы понимаем, что ситуация в государстве очень сложная. И потому учитывая, что пытаемся какую-то помощь оказывать для боеготовности нашей страны, где-то приходится экономить. Но все мы работаем на единый процесс – на победу нашего государства», — говорит покупатель Андрей и шутит, что повод будет постройнеть.

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