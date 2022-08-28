"Много 200-х и 300-х": оккупант рассказал о погибших в Украине и уничтоженном танке (перехват)

Армия Российской Федерации несет большие потери в войне против Украины. Во вражеских подразделениях много погибших и раненых. Оккупант рассказал другу, что сгорел танк, в результате чего погиб механик.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор, обнародованный Главным управлением разведки МО Украины.

"Танк сгорел, механик погиб, 25 лет пацану исполнилось. Бл**ь, артиллерия просто ебо*ит каждый день. 200-х и 300-х до*уя. Нет, ну в последнее время, по крайней мере, где я нахожусь, 200-х мало. А первые дни в июле было больше", — рассказывает захватчик.

Напомним, Россия перебрасывает на фронт в Украину недавно сформированный 3 армейский корпус с самой современной техникой, но плохо подготовленными воинами.

По данным аналитиков Conflict Intelligence Team, корпус относительно хорошо укомплектован техникой, однако у "добровольцев" нет боевого духа, дисциплина и стремления овладеть выдаваемой им новой техникой.

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