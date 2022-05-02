Много оружия, взрывчатки и агитматериалы: в Одессе задержали 12 диверсантов, готовивших провокации

В Одессе задержали 12 диверсантов, готовивших 2 мая масштабные провокации.
В ходе обысков у них обнаружили взрывчатку, оружие и агитационные материалы с запрещенной в Украине коммунистической символикой.
Об этом сообщает ГБР.
Стражи порядка накануне 2 мая провели спецоперацию по выявлению диверсантов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в Одессе.
"Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в регионе. В итоге работники ДБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. По оперативной информацией, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам", — говорится в сообщении.
Работники ГБР обнаружили у задержанных множество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним. Также во время обысков была обнаружена антиукраинская литература и запрещенная коммунистическая символика.
Напомним, Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию.
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