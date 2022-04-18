Много погибших, раненные с оторванными конечностями: россияне сообщают об "исчезновении" родственников на крейсере "Москва"

Много погибших, раненные с оторванными конечностями: россияне сообщают об "исчезновении" родственников на крейсере "Москва"

Солдат, которому удалось выжить, рассказал матери, что на корабле погибли около 40 человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

Несмотря на то, что минобороны РФ и российские СМИ умалчивают о количестве погибших на крейсере "Москва", россияне в соцсетях массово жалуются, что их родственники, проходившие службу на корабле, считаются пропавшими без вести.

Так, мать матроса-срочника Черноморского флота РФ рассказала журналистам, как удалось выжить ее сыну после затопления крейсера "Москва".

Об этом пишет Novaya Gazeta Europe.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, есть раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили, пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун", — рассказала женщина.

По ее словам, на корабле погибли около 40 человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

"Ранены преимущественно с оторванными конечностями", — уточняет мать российского солдата.

Женщина рассказала, что когда сын впервые позвонил по телефону после затопления "Москвы", то был напуган.

"Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно", — передает слова оккупанта его мать.

Женщина признает, что российские СМИ не говорят всех подробностей этого события, потому что министерство обороны РФ "не хочет признавать поражение со стороны Украины".

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Пользователи соцсети "ВКонтакте" рассказывают своих родственников, которым не удалось выжить на крейсере "Москва". Как пишет Meduza, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец 17 апреля сообщил, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере "Москва". Шкребец уточнил, что после гибели корабля его сына, по словам офицеров, внесли в списки пропавших без вести.

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Пропал без вести в открытом море?!

После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?", — пишет отец оккупанта.

Дмитрий Шкребец попросил читателей распространить его обращение, "чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию", и заявил, что намерен посвятить всю жизнь тому, "чтобы правда победила в этой истории".

Отметим, что ранее Дмитрий Шкребец писал в соцсетях, что такой страны как Украина "не должно быть".

17 апреля "Агентство" обнаружило еще одну публикацию в соцсетях об исчезновении военнослужащего в результате уничтожения "Москвы". 47-летняя жительница Санкт-Петербурга Ульяна Тарасова пишет о том, что ее сын Марк Тарасов, "пропал без вести на крейсере "Москва".

"Агентство" нашло девушку, стоящую рядом с Марком на фото в соцсетях. Она подтвердила, что 15 декабря юноша отправился проходить срочную службу в рядах вооруженных сил РФ.

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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