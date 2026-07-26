Много погибших: возле Одессы затонуло иностранное судно после ракетного удара РФ

В акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое 19 июля атаковали российские войска.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, судно потерпело ракетный удар после выхода из порта, где его погрузили украинской кукурузой.

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В результате атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать.

В момент затопления людей на борту не было.

"Враг очередной раз продемонстрировал, что сознательно атакует гражданское судоходство и ставит под угрозу жизнь людей и безопасность морских перевозок. Удар по гражданскому судну, перевозившему мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора", - заявил Кипер.

Война на море: последние новости

Как сообщалось ранее, российские войска продолжают сознательный террор против гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности. На днях мишенью российских беспилотников стало иностранное торговое судно, двигавшееся с грузом украинской кукурузы в Черном море.

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Украина в свою очередь отвечает на "морской террор" РФ, атакуя российские суда в Азовском море. ВСУ сумели фактически ликвидировать доминирование Российской Федерации, превратив эту акваторию в настоящее кладбище для российских кораблей.

В то же время, как писало издание The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о необходимости избегать атак на нероссийские суда в Черном море после того, как в результате украинских ударов вблизи российского Новороссийска был поражен танкер, зафрахтованный американской нефтяной компанией Chevron.

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