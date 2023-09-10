"Много раненых": Сенцов сообщил об очередной контузии во время боя и показал пулю из бронежилета

Режиссер находится под Роботино.
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который сейчас воюет в рядах ВСУ и командует взводом в 47 омбр "Магура", испытал очередную контузию во время боевых действий на Запорожском направлении.
О Сенцове сообщил в соцсети 10 сентября.
"Со мной все хорошо. Благодарю тех, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята", — сообщил боец.
Он рассказал о потерях на участке фронта под Роботино вблизи Токмака в Запорожской области.
"На этот раз не обошлось без потерь. Много раненых: обломки и пулевые. Мне повезло — легкая контузия и снова надрыв перепонки. Госпитализироваться нет нужды, еще много работы, и не только под Роботино", — добавил он.
По его словам, бой, во время которого он получил ранение, был сверхсложным.
"Каждый бой всегда кажется сложнее, чем предыдущий, но это было на самом деле таким. В память о нем мне останется этот маленький "подарочек", который нашелся в бронике уже на баз", — написал Сенцов.
Напомним, бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов с начала великой войны России против Украины присоединился к рядам ВСУ. На днях он сделал громкое заявление о войне.
Летом Сенцов попал под артиллерийский обстрел. Сам режиссер при обстреле получил ранения. 10 июля Сенц получил контузию во время ближнего боя на фронте.
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