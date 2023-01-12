Много разрушений, дома людей из-за обстрелов РФ в огне: какая ситуация на Донбассе сейчас (фото)

Ночью и утром продолжались обстрелы вдоль всей линии фронта Донецкой области. Россияне накрывают огнем жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру, есть жертва.

Об этом глава ОВА Павел Кириленко рассказал в Телеграмме утром 12 января.

По его данным, оккупанты обстреляли Угледар и повредили 6 домов. Также под огонь попали окрестности Новоукраинки и Богоявления. К счастью, обошлось без жертв.

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На Донецком направлении в течение суток были обстрелы Кураховской громады. В Курахово россияне попали в админздание, 3 многоэтажки и на территорию предприятия.

В Кураховке повредили двухэтажку и частный дом. Утром начался новый обстрел оккупантов Курахово. Последствия уточняются.

Кроме того, ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

В Парасковеевке Соледарской громады в результате обстрела РФ погиб один человек погиб. В Соледаре продолжаются интенсивные обстрелы.

Накануне днем под обстрел попала Константиновская громада — повреждена дорога, без жертв.

На Лисичанском направлении оккупантами разрушены три дома в Лимане, зафиксированы обстрелы Северска. Без пострадавших.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, за минувшие сутки, 11 января, ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Роздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

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Тем временем в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои. По словам министра обороны США Ллойда Остина, город остается под контролем украинских Вооруженных Сил.

В ВСУ отмечают, что битва за Соледар очень важна. Серьезность амбиций обеих сторон – и Украины, и оккупационных войск РФ – покажут следующие крупные операции.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, считает, что атакуя Соледар, оккупанты надеются обойти и окружить Бахмут.

Кроме того, россияне накапливают войска у города Угледар. Эксперт Роман Свитан говорит, что это направление в скором времени может стать новой "болевой точкой" на фронте.

Впрочем, армии РФ не удастся полностью оккупировать Донецкую область, поскольку у агрессора ограничены ресурсы – мало профессиональных военных и боекомплектов, объясняет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Тем временем Maxar показал спутнику фото Соледара и Бахмута, ставшие центрами интенсивных боев и потерпевших серьезные разрушения в результате атак РФ.

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