"Много там отказников? Д***я, б***ь": военнослужащие армии РФ массово отказываются идти воевать в Украину

"Много там отказников? Д***я, б***ь": военнослужащие армии РФ массово отказываются идти воевать в Украину

Украинские силовики перехватили разговор кафиров.

Среди личного состава ВКС РФ наблюдаются упаднические настроения, военнослужащие отказываются совершать вылеты в Украину.

Об этом на своей странице в соцсети написал замминистра МВД Антон Геращенко.

Украинские силовики перехватили разговор оккупантов. Между собой те отказываются лететь в Украину и совершать ракетно-бомбовые удары по мирному населению и инфраструктуре.

На записях слышно, как один из российских военнослужащих докладывает другому об “отказняках”.

“К вам завтра едет 54 “карандаша”, из них 39 — возращенцев. Б**ь, д***я. Командующий поставил задачу их вернуть”, — сказал по телефону один из военнослужащих РФ.

Геращенко также добавил, что руководство армии России приняло решение привлекать к боевым задачам курсантов летных военных учреждений. При этом, исходя из перехваченных разговоров оккупантов, у курсантов слабые способности по управлению летательными аппаратами и проблемы с ориентированием на местности.

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