Много вопросов к бросившим позиции и к укреплениям: офицер ВСУ об обороне на Харьковщине

По словам военного, РФ намерена стереть до основания Волчанск с помощью КАБов.

Ситуация в приграничье Харьковской области, где РФ начала новое наступление, контролируется Силами обороны.

Об этом из Волчанска заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

Также читайте На Харьковщине появилась техника врага с новыми тактическими знаками (фото)

"Знаю, что нервничаете, но тут нет связи. Как всегда, буду честен. Ситуация контролируется Силами Обороны. Нам удалось остановить продвижение врага на Харьковском фронте. Да, была утрачена линия Государственного кордона, но по факту она и была в серой зоне", – говорит военнослужащий.

Боец признал, что врагу удалось захватить несколько ранее контролируемых украинскими силами посёлков.

По его словам, благодаря 92 бригаде, 57 бригаде, "Кракену" и танкистам прорывы обороны удалось залатать и стабилизировать обстановку. Но были и те, кто бросил позиции.

"Не буду называть подразделения, бросившие позиции и отступившие, сдав рубежи. Разбирательство ведётся. Главком отреагировал жёстко и сменил руководителей отвечающих за Харьковское направление. Много вопросов к бросившим позиции, но судить их могут лишь те, кто хоть раз ощущал на себе бесконечный прилёт артиллерии и полуторатонных КАБов.

Больше вопросов к тем, кто отвечал за фортификационные сооружения первой линии, кто должен был её минировать и укреплять. Хочу посмотреть в глаза тем, кто списывал на это деньги", – говорит Денис Ярославский.

Военный предупредил, что сейчас россияне намерены стереть до основания Волчанск. КАБов у них для этого хватает.

"Те, кто все видят и не смотря ни на что, так и не дают нам авиацию, прямо подыгрывают врагу. Короче, держим фронт, отбиваем то, что потеряли", – подытожил он.

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области по состоянию на 11 мая.

Читайте также:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Копируют действия РДК, чтобы перетащить силы из Донбасса! Военный эксперт объяснил ситуацию в Харьковской области