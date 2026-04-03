Много земли 12 на 12 км: в Минобороны назвали мизерные достижения РФ за месяц бешеных штурмов

В марте Россия потеряла более 200 солдат за каждый квадратный километр украинской земли

Российские оккупанты продолжают верить, что украинское сопротивление можно сломать непрерывным огневым валом. Враг поливает позиции ВСУ тысячами тонн чугуна и взрывчатки, но результаты этих усилий остаются скудными.

Об ужасной математике войны сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

Потратив колоссальные ресурсы, захватчики смогли захватить за месяц всего 160 квадратных километров. Фактически это территория, равная квадрату со стороной чуть более 12 километров. При этом ценой этого «достижения» РФ стала потеря почти 34 тысячи своих военных.

В Минобороны отметили, что оккупанты не имеют желаемых успехов на земле и пытаются давить с воздуха. Как отметили на официальном сайте оборонного ведомства, в марте враг выпустил по Украине 7987 управляемых авиабомб (КАБов).

Этот показатель превышает февральский «рекорд» более чем на полторы тысячи единиц.

Интенсивность пехотных штурмов также остается стабильно высокой. За месяц на фронте произошло 4 985 боеприкосновений, а пик активности пришелся на 17 марта - 286 атак в сутки. Кроме того, оккупанты совершили более 115 тысяч артиллерийских обстрелов, из которых почти три тысячи — из реактивных систем залпового огня.

Замедление наступления и аналитика экспертов

Зарубежные специалисты также фиксируют смену динамики на фронте . Анализ Института изучения войны указывает на серьезное замедление наступления врага. В марте российским войскам впервые за длительное время не удалось совершить ни одного прорыва, а ВСУ успешно отбили 9 квадратных километров территории.

Замедление началось еще в конце прошлого года. Для сравнения: если в январе россияне продвинулись на 319 квадратных километров, то в феврале – всего на 123. Эксперты объясняют это не только стойкостью украинской армии, но и внутренними российскими ограничениями связи. В то же время март отметился рекордным использованием дальнобойных дронов — более 6400 единиц.

Со своей стороны аналитики проекта DeepState привели несколько иные цифры , отметив, что в марте враг оккупировал около 160 квадратных километров, что на 27% больше показателей февраля. Больше всего боеприкосновений традиционно фиксировалось на Покровском направлении (29% атак), а наибольшее продвижение — на Гуляйпольском.

Эксперты DeepState подсчитали: если оккупанты будут двигаться такими темпами, то теоретически смогут захватить всю Донецкую область только в конце 2029 года. Для достижения заявленных ранее целей к 2026 году им пришлось бы ежемесячно оковать более 600 квадратных километров, что является маловероятным сценарием.