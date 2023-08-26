Многочисленные воздушные тревоги из-за МиГ: Игнат объяснил, с чем они связаны

Украина получает данные о взлете МиГов в глубине территории России от партнеров.
В последние дни в Украине раздаются многочисленные воздушные тревоги из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Они связаны с тренировками окупантов, также враг таким образом стремится давить на украинцев.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава, с выходом в районы пусков. Обучение пилотов – это непрерывный процесс, и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий они "натаскивают" их, – отметил Юрий Игнат.
Кроме того, россияне пытаются давить на психику украинцев.
"Влияют на нашу экономику и на наше психологическое состояние, и враг это прекрасно понимает", – говорит Игнат.
Как получают информацию о взлете вражеской авиации
Украина получает данные о взлете МиГов в глубине территории России от партнеров. Речь идет о пребывании самолетов в воздушном пространстве России, о том, заряжены ли они ракетами или нет.
"Они поднимаются далеко в тылу России. Мы нашими радиолокационными станциями, к сожалению, не можем фиксировать летящие далеко в России МиГи, потому что отслеживаются полеты вражеской авиации на оккупированной территории, в акватории Черного моря и на несколько сот километров от границы", — сказал Игнат.
Почему тревоги кратковременны
Если раньше МиГи летали до 1,5 часов, то сейчас это просто взлет-посадка.
"Полтора часа – это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", – объяснил он.
Накануне спикер объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему участились взлеты российских МиГов.