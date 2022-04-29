Многодетная приемная семья убегая от оккупантов попала в ДТП: дети кричали, потому что восприняли это за бомбы

Многодетная приемная семья убегая от оккупантов попала в ДТП: дети кричали, потому что восприняли это за бомбы

Семья с девятью детьми из-под Сум убегала от войны после месяца в подвале и осаде, и попала в ДТП – на эвакуационный кортеж наехала фура перед железнодорожным переездом.

Многодетная мама не сдерживает слезы, когда вспоминает, что провели в подвале с детьми почти месяц. Их дом в 3 километрах от Сум, а под окнами поле, где были русские танки. Все атаки врагов дети видели из окон дома и скрывались, об этом в ТСН. .

«Мы танки видели, мы орков видели с красными повязками, они ежедневно там стояли, как зашли с утра знамена свои натыкали. Когда они полем пытались ворваться в город и полем в нашу сторону рванули, мы с топорами и вилами стояли», — рассказывает Валентина Строй.

После зверств на Киевщине больше мама волновалась за девушек, их у нее восемь и один сын. В подвале готовились с вилками и отвертками в руках защищаться. «Если бы надо было идти в рукопашный, то мы бы все шли, отвертки в руках были у всех! И ножи и все было в подвале. Мы готовы были защищаться до последнего. Не бояться и бить, не бояться крови, смерти, потому что нельзя пассивно лечь и ждать, а нужно до последнего бороться за свою жизнь», — утверждает мама детей.

Видеть, как дети плачут все время, мать не могла. Из дома, как только смогли, уехали. Однако по дороге в безопасное место попали в ДТП. На кортеж с детьми ночью наехала фура перед железнодорожным переездом.«Сотрясение мозга, ушиб, это очень повезло тем, что фура врезалась в маленькую машину и все остались живы», — говорят в семье.

«Дети мои сзади сидели, в той маршрутке, мы думали, что нас бомбят. Потом Лиза так кричит, вышли, думали, что погибли. Слава Богу, сразу люди приняли ночью», – рассказывает женщина.

Сейчас семья в безопасности на Львовщине. Старший сын с травмированной семьей в больнице, но все живы и в первый раз поспали спокойно без взрывов. «Отошли тяжело, знаете, как листик оторвался от дерева и куда-то его несет, и ты не знаешь, куда его несет», – добавляет мама детей.

История многодетной семьи, которая уцелела дважды, убегая от оккупантов

Кроме самих, спасла семья морскую свинку Шушу, крысу Винни, а еще четыре собаки, которых дети вывозили на коленях. Сейчас собачки живут в теплице, где их дети все вместе навещают, Шушу же не выпускают из рук.

Во Львовской области семью окружили заботой волонтеры и благотворители. Дети особенно обрадовались, что дороги здесь не заминированы, поэтому уверенно осваивают ролики. Но каждый день все мечтают об одном, куда бы их ни забросила судьба дальше. "Домой. Мы только домой и вернемся», — утверждает одна из дочерей.

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