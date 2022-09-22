Многодетные родители, студенты и мужчины без боевого опыта: в Бурятии массово раздают повестки

Призывать на войну по указу президента Путина должны тех, кто находится в запасе и имеют опыт. Впрочем, в Бурятии начали массово вручать повестки мужчинам, не подходящим под критерии частичной мобилизации.

Об этом сообщила руководитель фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, пишет УНИАН.

По ее словам, повестки вручают многодетным родителям, студентам и мужчинам, не служившим в армии.

"В Бурятии мобилизуют всех: бюджетников и тех, кто в бизнесе. Повестки раздают, в том числе учителя. Повестки вручают даже на рабочих местах: одному вручили в банке, где он работает. Когда тот отказался взять повестку, полицейские привлекли понятых", — рассказала Гармажапова.

В свою очередь бурятская журналистка Янина Нимаева рассказала, что повестку принесли отцу пятерых детей. По ее словам, мужчине, не служившему и не состоящему в запасе, "активно пытались" вручить повестку на работе.

По последним подсчетам "Свободной Бурятии", в регионе мобилизовали по меньшей мере три тысячи мужчин. По словам Гармажаповой, уже сутки в организацию поступают сообщения "в режиме нон-стоп": "Люди спрашивают, как им избежать отправки на войну".

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Он обещал, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.

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