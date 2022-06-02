Многоэтажки, частные дома и предприятия: в Николаевской области оккупанты во время обстрела повредили 23 объекта инфраструктуры

Многоэтажки, частные дома и предприятия: в Николаевской области оккупанты во время обстрела повредили 23 объекта инфраструктуры

В Николаевской области оккупанты во время обстрелов разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры. Удары получили Николаев и пять населенных пунктов.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как отмечается, били военные преступники РФ по населенным пунктам Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетиха и Галициново. Есть погибшие и пострадавшие. В результате чего повреждены шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.

“Правоохранители документируют последствия очередных вражеских обстрелов. Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины. Сотрудники полиции оперативно реагируют на поступающие от граждан сигналы. За прошедшие сутки таких было 515. Большинство из них касалось военных преступлений”, — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что Россия разворовывает Мариуполь. Андрющенко сообщил о грабеже государственного масштаба.

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