Многосерийная постановка Кремля: в "ЛДНР" заранее сняли видео стрельбы и обращение о принудительном вывозе

Многосерийная постановка Кремля: в "ЛДНР" заранее сняли видео стрельбы и обращение о принудительном вывозе

Российские оккупанты заранее спланировали информационную спецоперацию против Украины.

Российские оккупанты заранее записали видео о принудительном вывозе мирных жителей и даже сняли обстрелы, чтобы обвинить Украину в "агрессии".

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре проанализировали метаданные видео, которые распространили боевики и подчеркнули, что "гуманитарный кризис" на Донбассе – многосерийная телепостановка, которую Кремль подготовил заранее.

В частности, видео обращения главарей "ЛДНР" были записаны еще 16 февраля — до того, как по версии России "Украина начала атаку".

Также в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли и фейки оккупантов:

"Народная милиция" ДНР 18 февраля опубликовала в своем телеграмм-канале видео перестрелки. В метаданных дата создания – 8 февраля, а в названии файла видеопроекта Adobe Premiere содержится более ранняя дата – 4 февраля

В эфире российского пропагандистского канала корреспондент стоит на улице и рассказывает о работе тяжелой артиллерии и взрывах в снаряде. Однако в этот момент на фоне не слышно ничего, что даже отдаленно напоминает разрывы снарядов или выстрелы . Абсолютная тишина.

Сюда же добавляем "диверсию" на заводе "Стирол" – об этой информационной спецоперации было давно известно, а также о "теракте" в Донецке, который не имеет никакого смысла.

"Все это свидетельствует об одном: мы наблюдаем заранее запланированную операцию российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, главари самопровозглашенных "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали свои обращения об "угрозе войны" и принудительном вывозе мирных жителей еще 16 февраля.

Также оккупанты могут обстрелять принудительно вывезенных мирных жителей "ЛДНР" ради "картинки" для российских пропагандистов.

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