Множество могил: Пригожин снова "позировал" на фоне кладбищ убитых "вагнеровцев" (фото)

Пригожин предупредил россиян, что "скоро появятся и братские могилы".
Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством "двухсотых" наемников своей компании, показав кладбища на Кубани и в Екатеринбурге.
Видео опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Пригожина. На кадрах видно десятки новых могил убитых "вагнеровцев".
Главарь "Вагнера" открыл на кладбище в станице Бакинской мемориал на честь своих погибших головорезов.
Открывая такой же мемориал на кладбище под Екатеринбургом, Пригожин заявил, что там похоронены "герои", имея ввиду бывших зэков, мародеров, убийц и насильников.
По его словам, со смертью этих оккупантов Россия якобы обрела "новых героев и новую ветвь в истории". Также Пригожин предупредил россиян, что "скоро появятся и братские могилы".
"Каждый из этих парней погиб героем и погиб храбро. Тот, кто погибает, всегда герой на войне. Один идет под пули лицом к лицу, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп", — сказал главарь боевиков "Вагнера".
Ранее сообщалось, что под Бахмутом "вагнеровцы" пытали солдата РФ, приняв за украинского разведчика.
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