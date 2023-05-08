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Множество могил: Пригожин снова "позировал" на фоне кладбищ убитых "вагнеровцев" (фото)

Множество могил: Пригожин снова "позировал" на фоне кладбищ убитых "вагнеровцев" (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2247
Время на прочтение
2 мин
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Множество могил: Пригожин снова "позировал" на фоне кладбищ убитых "вагнеровцев" (фото)

Пригожин снова усторил съемки на кладбище

Пригожин предупредил россиян, что "скоро появятся и братские могилы".

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством "двухсотых" наемников своей компании, показав кладбища на Кубани и в Екатеринбурге.

Видео опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Пригожина. На кадрах видно десятки новых могил убитых "вагнеровцев".

Главарь "Вагнера" открыл на кладбище в станице Бакинской мемориал на честь своих погибших головорезов.

Памятним
Памятним "вагнеровцам" в Краснодарском крае РФ

Открывая такой же мемориал на кладбище под Екатеринбургом, Пригожин заявил, что там похоронены "герои", имея ввиду бывших зэков, мародеров, убийц и насильников.

Кладбище
Кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае РФ

По его словам, со смертью этих оккупантов Россия якобы обрела "новых героев и новую ветвь в истории". Также Пригожин предупредил россиян, что "скоро появятся и братские могилы".

"Каждый из этих парней погиб героем и погиб храбро. Тот, кто погибает, всегда герой на войне. Один идет под пули лицом к лицу, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп", — сказал главарь боевиков "Вагнера".

Кладбище
Кладбище "вагнеровцев" под Екатеринбургом

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Дата публикации
Просмотры
2247
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