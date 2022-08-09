"МНР России, спишь?": украинские чрезвычайники потролили ведомство на тему "хлопка в Крыму" (фото)

В ГСЧС Украины потроили российское МЧС после взрывов в оккупированном Крыму. В ведомстве отметили, что нужно было проводить профилактику среди населения по запрету "курения на объектах повышенной опасности".

Украинские чрезвычайники также призвали россиян в Крыму бросать окурки немного прицельнее вблизи военных баз РФ и активно курить у складов хранения боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Сети.

"МЧС России, спишь? А надо было проводить профилактику. Это важная составляющая нашей работы, которой уделяется особое внимание специалистов Службы спасения. К сожалению, пропасть в ваших стандартах безопасности глубже, чем длина стола кремлевского диктатора, чьи законы позволяют курение на объектах повышенной опасности", – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что на территории Украины, в том числе и в Крыму, объявлен высокий уровень пожарной опасности.

"Именно поэтому призываем всех граждан эрефии, отдыхающих в нашем Крыму, бросать окурки немного прицельнее вблизи российских военных баз и активно курить у складов хранения боеприпасов. Мягкого хлопка вам, оккупанты", — резюмировали в украинской ГСЧС.

МЧС России, спишь? А нужно было проводить профилактику. Это важная составляющая нашей работы, которой уделяется... Опубликовано ГСЧС Украины Вторник, 9 августа 2022 г.

В то же время в Госпогранслужбе Украины решили признаться, что пограничник с острова Змеиного послал не только российский военный корабль. Ведомство также опубликовало фото взрывов в Крыму.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

Что означает "хлопок" в Крыму, какая ситуация в Изюме и Херсоне - Александр Мусиенко в ТСН

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