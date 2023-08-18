МО РФ заявило о якобы атаке украинского морского дрона на корабли Черноморского флота

В России утверждают, что якобы украинский морской дрон не достиг своей цели и был уничтожен.

В российском Министерстве обороны заявили о якобы атаке украинской морской дроны на корабле российского Черноморского флота вечером 17 августа.

Об этом говорится в сообщении Telegram МО РФ.

В сообщении указывается, что якобы украинский морской дрон не достиг своей цели и был уничтожен.

"Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины предпринята безрезультатная попытка атаковать морским безэкипажным катером (морской дрон — ред.) корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км к юго-западному"., – говорится в сообщении.

Отмечается, что морской дрон якобы был уничтожен сторожевым кораблем "Пытливый" и патрульным кораблем "Василий Быков".

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры боятся украинских морских дронов в Крыму и обустраивают оборонные позиции.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате атаки на большой десантный корабль "Оленегорский горняк" морскими дронами, его, скорее всего, выведут из эксплуатации и посадят на мель.

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