"Мобики" не помогут Путину: названы две серьезные проблемы армии РФ

Россия перебросила на фронт, по экспертным оценкам, более 100 тысяч мобилизованных.

Сотни тысяч мобилизованных россиян не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу РФ, поскольку они столкнулись с серьезной нехваткой офицерского состава и зимнего обмундирования.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

По его оценкам, из 300 тысяч "мобиков", более 100 тысяч уже отправлены на фронт, чтобы восполнить текущие потери оккупантов. Остальные пока находятся на территории РФ.

"Я думаю, никакого серьезного сдвига в пользу России эти призывы мобилизованных не принесут… Из этой толпы нужно сделать сколоченные воинские коллективы, а это очень трудно... Не умеющие воевать люди являются грузом и обузой для командиров частей, а не дополнительным ресурсом. Их еще нужно "обстрелять", обкатать, научить чему-то", - объяснил эксперт.

Как отметил Федоров, российское руководство может провести следующую волну мобилизации - "набрать еще 300 тысяч и тоже их держать где-то на всякий случай".

"Проблема в том, что нет достаточного количества грамотных офицеров, имеющих хотя бы опыт военной службы, я уже не говорю о боевом опыте. Уже много раз говорили - на одного офицера приходится в среднем 10 рядовых. Если 200 тысяч ждут своей очереди - нужно 20 тысяч офицеров. Откуда их взять?" - подчеркнул он.

Как напомнил военный эксперт, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что занимается вопросом снабжения войск зимней формой.

"Представляете - президент обсуждает вопрос о зимней форме, которая автоматом должна быть уже готова, ждать этих мобилизованных и солдат, которые воюют. Это бюрократическая задача, за это должен отвечать даже не замминистра обороны, а чиновник, начальник департамента. А тут президенту нужно лично руководить, как снабжается военной формой армия. Значит, этой формы нет, снабжение из рук вон плохое… А без зимней формы воевать в зимний период, когда морозы достаточно серьезные, не получится", - объяснил Федоров.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, мобилизованные россияне, которые проходят подготовку возле границ с Украиной, жалуются на нечеловеческие условия пребывания и отсутствие обещанных выплат. В частности, им выдают металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия.

Аналитики из США прогнозируют, что в России в декабре объявят еще одну волну мобилизации.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, там могут мобилизовать до 2 млн человек и даже ввести военное положение. Эксперт считает, что это было бы проблемой для украинских защитников, однако некритической.

По оценкам британской разведки, родственники мобилизованных россиян все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями службы и большими потерями на фронте.

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