"Мобики" закончились: в Москве распространяют брошюры о контрактной службе на таджикском и узбекском языках

В Москве заметили рекламу службы в армии РФ на таджикском и узбекском языках.

Путинский режим решил не торопиться со второй волной мобилизации и заменить ее "добровольным" набором контрактной военной службы. В течение всего 2023 года Кремль намерен привлечь к участию в войне до 400 тысяч новых контрактников, сообщило агентство Bloomberg в конце марта. Нередко контракт заставляют подписать только что призванных на срочную службу юношей.

По информации российского оппозиционного издания Sota, только Москва должна набрать в ряды оккупационной армии 27 тысяч контрактников. Однако желающих оказалось немного, поэтому местные власти решили завербовать мигрантов из Средней Азии.

Так, в Одинцовском районе Москвы начали печатать брошюры о добровольной военной службе на таджикском и узбекском языках. Соответствующее фото опубликовал в Twitter корреспондент российского позиционного издания Meduza Кевин Ротрок.

"Усилия России по вербовке продолжаются по всем направлениям", – отметил он.

Официальные в Москве Odintsovsky District должны быть запечатаны printing volunteer military service taggies в Tajik and Uzbek languages. Россия's recruitment efforts continue в all directions. https://t.co/QIKYcaK2JS pic.twitter.com/kMuVazoh1W — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 13 апреля 2023

Напомним, что Россия сравнила электронные и бумажные повестки. Отныне россиянам в приложения "Госуслуги" (аналог украинской "Дії" – Ред.) будут присылать электронные повестки и наказывать "уклонистов". Из-за такого решения в российских соцсетях возмущенные граждане РФ подняли шум.

Российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов объяснил, какие последствия для кремлевского режима будут иметь электронные повестки.

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