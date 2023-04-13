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"Мобики" закончились: в Москве распространяют брошюры о контрактной службе на таджикском и узбекском языках

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"Мобики" закончились: в Москве распространяют брошюры о контрактной службе на таджикском и узбекском языках

Фото Кевін Ротрок

В Москве заметили рекламу службы в армии РФ на таджикском и узбекском языках.

Путинский режим решил не торопиться со второй волной мобилизации и заменить ее "добровольным" набором контрактной военной службы. В течение всего 2023 года Кремль намерен привлечь к участию в войне до 400 тысяч новых контрактников, сообщило агентство Bloomberg в конце марта. Нередко контракт заставляют подписать только что призванных на срочную службу юношей.

По информации российского оппозиционного издания Sota, только Москва должна набрать в ряды оккупационной армии 27 тысяч контрактников. Однако желающих оказалось немного, поэтому местные власти решили завербовать мигрантов из Средней Азии.

Так, в Одинцовском районе Москвы начали печатать брошюры о добровольной военной службе на таджикском и узбекском языках. Соответствующее фото опубликовал в Twitter корреспондент российского позиционного издания Meduza Кевин Ротрок.

"Усилия России по вербовке продолжаются по всем направлениям", – отметил он.

Напомним, что Россия сравнила электронные и бумажные повестки. Отныне россиянам в приложения "Госуслуги" (аналог украинской "Дії" – Ред.) будут присылать электронные повестки и наказывать "уклонистов". Из-за такого решения в российских соцсетях возмущенные граждане РФ подняли шум.

Российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов объяснил, какие последствия для кремлевского режима будут иметь электронные повестки.

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Дата публикации
Просмотры
2689
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