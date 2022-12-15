"Мобиков" грузим пакетами": оккупанты возле Кременной жалуются, что ВСУ им "насыпают", а командование бежит впереди всех

ВСУ продолжают "кошмарить" российских оккупантов на всех участках фронта. На отдельных – оккупанты не успевают паковать товарищей в пакеты.

Об этом в разговоре с супругой, который перехватила СБУ, рассказал один из захватчиков.

ВСУ так "насыпают" оккупантам, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше всего сил.

"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, если три пулемета. А он: "Команда была взять элеватор". Пошли, 17 человек положили. Только встали с поля. Вернулись, а его (командира — ред.) нет них*я. Он уже у*бал перед нами на полкилометра назад", — рассказывает оккупант.

Он добавляет, что недавно их позиции разбили свои — получили неправильные координаты. Одежды и продовольствия у них не осталось, воду не подвозили несколько дней.

Оккупант нервничает и находится в панике. Считает подразделение обреченным.

"Короче было наступление — перед нами хохлы, со стороны хохлы и справа хохлы. Нас отводить не хотят. Сказали стоять до последнего. "Мобиков" отгружаем пакетами. Пакетами. Не по одному в день, 17 человек в день", — жалуется оккупант.

Отметим, что шансы попасть у оккупантов все-таки есть. СБУ напоминает о «горячей линии» +380936886888. Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой.

Напомним, что, несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, ВСУ имеют успехи — они продвинулись вперед в районе Дибровы.

Читайте также: