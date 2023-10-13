Мобилизации не избежать: в Минобороны Украины анонсировали изменения в призыве и работе ВЛК

В Минобороны Украины анонсировали изменения по мобилизации и работе военно-врачебной комиссии. Планируется внести изменения, чтобы граждане не могли "создавать для себя условия во избежание мобилизации".

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

“Сейчас подготовлены предложения по изменениям в законопроектах, касающихся учета военнообязанных, которые затем становятся военнослужащими, чтобы люди могли проходить ВЛК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации, по месту жительства (а не прописки – ред.). Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, чтобы можно было вносить изменения в закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих”, — рассказала Наталья Калмыкова.

Она также добавила, что в Украине тысячи людей пытаются избежать защиты своей страны.

“ВЛК – это вторая часть, первая лежит в части учета военнообязанных. К сожалению, мы видим много ситуаций, когда пытаются избежать необходимости необходимости защищать свою страну. Очень много людей, это измеряется в десятках и сотнях тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос”, — подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним, что Единый реестр военнообязанных уже работает.

Читайте также: