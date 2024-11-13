Мобилизационные проблемы в Украине: почему ТЦК не будут воевать и кто должен уйти на фронт

Согласно решению Верховной Рады Украины, военное положение и общая мобилизация в Украине продлится до 7 февраля 2025 года.

Народный депутат Роман Костенко заявил, что Украине нужно мобилизовать около 500 тысяч человек. Такое количество необходимо для замены военных, уже долгое время воюющих, а также для усиления боевых подразделений.

Весной в Украине уже усиливались мобилизация, и после принятия соответствующего закона в мае ее темпы были нормальными. Но в сентябре они снизились. Ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил: если за два месяца не мобилизуется 160 тысяч человек, придется подписывать капитуляцию.

Нардепка Юлия Яцик предложила создать боевые бригады из работников ТЦК, но в структуре подчеркивают, что большинство сотрудников центров территориальной комплектации не будут воевать.

Где брать людей и кого мобилизовать на фронт, читайте в эксклюзиве ТСН.ua

Мобилизация – дело государства

Капитан Вооруженных Сил Украины Мирослав Борисенко рассказал в интервью Наталье Нагорной, что в основном на фронт мобилизуют жителей сел и маленьких городков, в то время как жители больших городов могут уклоняться от призыва.

"Мобилизация – это, пожалуй, одна из немногих вещей на войне, которую мы не можем сделать без государства. Мобилизация – это дело государства. И государство имеет право применять насилие и классовое неравенство", – сказал Борисенко.

Военный заметил, что желает видеть в рядах ВСУ детей олигархов и президентов. По словам капитана ВСУ, из-за провальной мобилизации сейчас есть большая проблема в армии.

"Я сейчас командую батареей из ребят, попавших под так называемую "бусификацию". Жителей больших городов у меня почти нет. У нас только один и я. Раньше социальный состав был другой. Сейчас на 90% – это жители маленьких городов и сел" – добавил капитан.

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.

Однако принудительная мобилизация неэффективна и напоминает "советщину". Такое мнение высказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко. Он отметил, что в Украине нужно формировать оперативные резервы по примеру скандинавских стран или Израиля.

"Нам нужно срочно изменить систему мобилизации. В частности, сменить работу ТЦК и ВЛК. Систему мобилизации нужно изменять и делать ее похожей на те, которые есть в скандинавских странах или в Израиле. Там все строится на диалоге между государством и гражданином. И во время войны самое время это менять", – объяснил он.

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Андрей Рыженко привел пример Финляндии, где при 5 млн населения оперативный резерв составляет 1,2 млн граждан, и его состав подготовлен.

Каждый гражданин имеет воинскую часть, форму и т.д. У нас же просто учёт. Думаю, что сделать учет и закрыть границы, — чуть ли не то, эти шаги не дают тех результатов, которых ожидают. Это принудительные шаги, напоминающие советщину. Если гражданин действительно патриотичен и находится за границей, он вернется при необходимости. И таких людей было много. А иметь тактику без стратегии является суетой перед тем, как тебя уничтожат», – добавил он.

Также эксперт критически оценил заявления о необходимости срочно мобилизовать более 160 тысяч военнообязанных.

"Я бы такие цифры не озвучивал. Набрать людей, для которых нет оружия, будет очень сложно”, – сказал он.

Несмотря на все, ТЦК не будет воевать

Недавно в Верховной Раде Украины шли споры о возможности роспуска территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Это связано с многочисленными скандалами вокруг ТЦК, в частности по превышениям работниками своих полномочий и, так называемая, «бусификация». Такие случаи мешают рекрутинга и адекватной мобилизации.

В качестве альтернативы – нардепы предлагали создать сеть рекрутинговых центров, а работников ТЦК отправить на фронт.

Народный депутат заместитель председателя Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможного нарушения законов в Минобороны и ВСУ Юлия Яцик заявила, что из работников ТЦК можно сформировать 10 полноценных бригад.

"Работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий. Например, из сегодняшнего количества работников можно создать 10 полноценных бригад", — отметила Юлия Яцик.

Поддерживает расформирование ТЦК и народный депутат Украины Юрий Камельчук. Он заявил, что этот орган является "неэффективным и некомпетентным".

"Там работает слишком много людей и слишком неэффективно — 99% их работы могут быть автоматизированы", — подчеркнул нардеп.

"Бусификация "уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации", — отметила народная депутат, представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в комментарии для ТСН.ua Соломия Бобровская. Как отметила Соломия, пребывание части мужчин дома также усложняет мобилизацию.

По мнению нардепки Марианны Безуглой, ликвидация ТЦК высвободила бы до 50 тысяч военнослужащих. Они вполне могли бы пополнить боевые подразделения.

Однако из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя. Как сообщил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин, это гражданские лица.

По его словам, эти люди могут условно образовать строительные бригады.

"Что касается военнослужащих ТЦК, то приказа об их расформировании — нет", — Роман Истомин.

Снижение мобилизационного возраста

Украинский парламент 9 октября окончательно принял законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно годных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Несмотря на это, военные командиры поддерживают идею понижения мобилизационного возраста.

В частности, Роман Костенко, полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, считает, что мобилизационный возраст должен начинаться от 20 лет. По его мнению, американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат призыву. Он также отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет – это обычная практика.

Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й ОМБр отметил, что у него недостаточное количество личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних: "18-летний парень – для меня это немного рано".

Недавно речь шла о снижении мобилизационного возраста до 45 лет.

По мнению мэра Геническа и доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятов , это скажется на составе военных подразделений. В частности, "исчезнут деды из штурмовых подразделений, пойдут воевать те, кто уже заплатил, чтобы не воевать".

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Несколько иную позицию имеет военный врач, подполковник Роман Кузин. В эксклюзивном интервью ТСН медик отметил, что снижение призывного возраста следует откладывать как можно дольше, ведь со временем потребуются молодые люди, которые будут поднимать страну.

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Бронирование и не желание украинцев служить в ВСУ

Недостаточное количество военных на фронте может быть обусловлено не желанием мужчин служить в ВСУ, потому что боятся погибнуть, и большим количеством забронированных. Напомним, в начале осени в Украине зафиксировали около миллиона забронированных мужчин.

В частности, в стране планируется проведение аудитов предприятия, получивших право на бронь работников.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что по его результатам ожидаются изменения в подходах к определению статуса критичности предприятий. В этот период новые отсрочки не выдают. С 25 октября процедура бронирования действует только для работников, забронированных до 31 мая.

После проведения аудита на предприятиях, которые классифицируются как критически важные, некоторые могут потерять этот статус. Это означает, что работники с бронированием могут его потерять и быть мобилизованными. Об этом сообщил адвокат Сергей Савинский.

В частности, в стране планировали ввести экономическое бронирование от мобилизации, которое могло значительно сократить численность людей, которых можно было бы призвать на службу.

Из-за негативной реакции общества его вводить не будут, сказал нардеп Богдан Кицак. По его словам, такая система в Украине не будет введена, чтобы не создавать дополнительного напряжения, экономического бронирования в Украине не будет.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало о том, что в приложении "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки. Ее тестирование было запущено 4 ноября.

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