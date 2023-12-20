Мобилизационный план Зеленского: Данилов рассказал, какие дискуссии ведутся на Ставке

В Украине по мобилизации ведутся дискуссии. И не только в обществе, но и на Ставке верховного главнокомандующего. Обсуждается нужное количество людей на фронте. Однако окончательное решение будет принято в Верховной Раде.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, идет непростая дискуссия по поводу мобилизационного плана, однако окончательное решение по нему будет принято Верховной Радой.

“Названные цифры они действительно нужны по замыслу наших военных для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации "сегодня на сегодня", речь идет о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество наших граждан... Для этого нужно понимать, что должна быть подготовка. Граждане, которые должны привлекаться, должны ясно понимать, на какие сроки они идут, когда у них будут отпуска, когда у них будут ротации. Именно об этом есть дискуссии на Ставке... Я думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответы на эти вопросы”, — отметил Алексей Данилов.

Напомним, что в настоящее время на временно оккупированных территориях находится около 450 тысяч российских захватчиков. В то же время Украине нужно гораздо больше военных.

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