"Мобилизационный резерв замкнут": мужчин из оккупированной Донбасса не выпускают за пределы "ДНР"

На территории так называемой ДНР пытаются насильственно мобилизовать жителей призывного возраста на войну.

Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городе оккупированной с 2014-го Донецкой области не выпускают за границу так называемой "ДНР". Они не могут уехать ни в России, ни на оккупированную часть Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике", — подчеркнул чиновник.

Впрочем, обойти так называемую "мобилизацию" можно. За 40 тысяч рублей можно приобрести справку, что мужчина не подлежит мобилизации, а затем еще такую же сумму взятки следует дать пограничникам "ДНР", чтобы выехать в Россию.

"Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать значительно больше, чем желающих умереть за идеалы путинизма", — подчеркнул Андрющенко.

Как сообщалось, в Луганске боевики "ЛНР" принудительно "мобилизовали" мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада. Оккупанты в форме скрутили и силой тянули местного жителя.

Читайте также: