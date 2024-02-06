Мобилизационный закон в Украине: какие его противоречивые моменты и есть ли у него шансы в Верховной Раде

Из новой редакции законопроекта о мобилизации убрали норму в отношении тех людей, которые ухаживают за людьми с инвалидностью 1-й очереди.

Новый мобилизационный законопроект уже завтра может пройти первое чтение в Верховной Раде. Однако вопросов к документу остается еще много.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

"Я думаю, что все же первое чтение он может пройти, но действительно остается много вопросов к этому законопроекту, которые теоретически можно решить между первым и вторым чтением и правками к нему... Есть много вопросов, возникающих к этому законопроекту. Нет все предложения, которые мы предлагали к предыдущей версии, были учтены, более того, появились новые нормы, которые, честно говоря, спорные и вызывают вопросы”, — рассказал Егор Чернев.

По его словам, например, аспиранты, которые находятся на контрактной форме обучения — их сейчас лишают права на отсрочку, что, в целом, неконституционно.

"Это дискриминация фактически по принципу имущественному... Опять же остается вопрос о том, как будут получать люди повестки в электронном кабинете, есть ли для этого возможность", — подчеркнул Чернев.

Кроме того, из новой редакции законопроекта о мобилизации убрали норму в отношении тех людей, которые ухаживают за людьми с инвалидностью 1-й очереди.

"Мы хотим услышать и позицию Министерства обороны, и позицию Министерства социальной политики, что делать таким людям, когда они останутся без смотрителя", — подчеркивает Чернев.

При этом он отметил, что в документе есть и много положительных изменений.

"Вернули отсрочку для людей с инвалидностью 3-й группы... Убрали все же рассылку повесток по электронной почте... То есть это тот законопроект, с которым уже можно работать. И надеюсь, что до второго чтения он будет действительно сбалансирован и таких спорных тем в нем не будет", — подчеркнул Егор Чернев.

Напомним, что для мобилизации 500 тысяч украинцев бюджету необходимо дополнительно 700 миллиардов гривен, то есть по 1,4 миллиарда на каждого мобилизованного.

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