Мобилизация 2023: адвокат ответил, возьмут ли мужчину в Украине на работу без военного билета

Такая же ситуация с женитьбой или разводом. Мужчине нужно предоставить в учреждение документ из военкомата.

Адвокат Тарас Никифорчук рассказал, что для трудоустройства мужчине нужно предоставить военный билет или приписное свидетельство из центра комплектования (военкомата). Без этого документ на работу не возьмут.

Об этом он сказал на своем Ютуб-канале.

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"Уже давно известно, что для трудоустройства нужно предоставить документ из центра комплектования. То есть нужно предоставить тот же военный билет или приписное свидетельство. Если таких документов нет – не работу не берут", – заявил адвокат.

Такая же ситуация с женитьбой или разводом. Мужчине нужно предоставить в учреждение документ по военкомату.

"Во время бракосочетания мужчина должен предоставить соответствующий документ из территориального центра комплектования — это либо приписное свидетельство для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, либо военный билет для мужчин от 27 лет", — рассказал он.

Относительно лечения, Никифорчук подчеркнул, что медицинские работники должны принимать пациентов даже без военного билета.

Что такое военный резерв Украины

В январе 2023 г. президент Владимир Зеленский поручил военному командованию Украины создать резервный личный состав. Как он пояснил, военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

Военный резерв – это важная часть ВСУ и других военных формирований, состоящая из лиц, являющихся военнообязанными гражданами. Все мужское население страны в возрасте от 18 до 60 лет без ограничений по состоянию здоровья является военнообязанным. Женщины по желанию тоже могут стать военнообязанными.

В Украине есть несколько видов резерва :

оперативный (I и II очереди или ОР-1 и ОР-2),

мобилизационный,

общественный.

Детальнее об этом — читайте в материале ТСН.ua.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?