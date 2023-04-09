Мобилизация 2023 и массовая раздача повесток: что украинцам необходимо знать о военном учете

В военкомате отмечают, что получение повестки еще не означает призыва на службу. Гражданина вызывают для уточнения военно-учетных данных.

В Украине идет военное положение и мобилизация. Во Львовском территориальном центре комплектования (военкомате) напомнили правила военного учета и призывали их соблюдать.

Сообщения об этом во Львовском ТЦК разместили на странице в фейсбуке.

Что военнообязанным необходимо знать о военном учете:

Уведомление может производиться по месту работы, проживания, а также в общественных местах. Законодательством четко не определено, где именно должна быть вручена повестка;

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, во время действия военного положения нужно постоянно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным лицам;

Получение повестки не означает призыва на службу. В первую очередь граждан вызывают для уточнения военно-учетных данных;

В случае если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет признан годным, ему может быть вручена повестка на отправку в войска;

Тем военнообязанным, имеющим право на отсрочку, необходимо прибыть в РТЦК и СП с соответствующими документами и подтвердить это;

Мобилизированных, не проходивших военную службу, обязательно направляют в учебные центры для соответствующей подготовки;

Военнообязанные мужчины, прибывшие во Львовскую область для проживания из других регионов, должны в семидневный срок обратиться в ТЦК и СП и стать на военный учет;

За нарушение правил военного учета и уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность. Уклоняющимся во время мобилизации грозит наказание на срок до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщали, смогут ли пригласить в военкомат через Telegram или Viber.

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