Мобилизация 2023: могут ли призвать студента, являющегося офицером запаса

Имеют ли право на отсрочку студенты дневной формы обучения, окончившие военную кафедру, читайте в материале ТСН.ua

Обязанность служить лицам, которые являются офицерами запаса, предусмотрены нормами Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», разъяснила адвокат Анастасия Иванченко.

Военная служба по призыву лиц офицерского состава — это отдельный вид военной службы, регулируемый Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» (ч. 6 ст. 2 Закона) и Приказом Министерства обороны Украины от 10.04.2009 года № 170 « Об утверждении Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины».

Согласно этим документам призываются офицеры, окончившие военные кафедры и не проходившие военную службу, после издания соответствующего приказа Министра обороны о призыве на военную службу лиц офицерского состава запаса. Срок военной службы для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву, составляет до 18 месяцев (ч. 7 ст. 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», п. 10.1 Раздела X Инструкции).

Но военная служба по призыву во время мобилизации и военная служба по призыву лиц офицерского состава — это разные виды прохождения военной службы.

Сегодня, когда идет мобилизация, применяют нормы абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно этой норме среди других категорий граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период не призывают соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения. образования.

Согласно ст. 61 Законом Украины «О высшем образовании» соискателями высшего образования являются лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, другие лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, в том числе студенты.

Студентом является лицо, которое зачислено в заведение высшего образования с целью получения высшего образования степени младшего бакалавра, бакалавра или магистра (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона Украины «О высшем образовании»),

То есть, с момента зачисления такого лица на обучение, он является студентом (соискателем высшего образования) и не подлежит мобилизации.

Положение абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не содержат каких-либо ограничений для студентов, получающих второе высшее образование, в праве на получение отсрочки. В этой статье не указаны ограничения по возрасту такого студента, наличия или отсутствия у него высшего или профессионального образования или времени поступления в университет.

То есть, если лицо является студентом вуза и учится на дневной (очной) форме обучения, то он имеет право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения.

Но при условии, если до момента мобилизации, до вручения мобилизационного распоряжения лицо предоставит в военкомат подтверждающие документы о том, что он студент:

Справку из университета о зачислении и периоде обучения.

Копию студенческого билета.

Контракт на обучение (не будет лишним).

Учебное заведение также должно подавать сведения в ТЦК и СП о зачислении гражданина в учебное заведение.

Если такому лицу вручили повестку, оперативнее будет, если она сама подаст документы в ТЦК. После предоставления документов об обучении отказ в предоставлении отсрочки будет незаконным.

Для получения отсрочки необходимо обратиться в военкомат с письменным заявлением, описать обстоятельства и основания с обязательной ссылкой на абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и просить освободить от мобилизации (предоставить отсрочку от мобилизации). К заявлению необходимо приобщить документы, подтверждающие факт обучения.

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