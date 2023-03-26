Мобилизация 2023: объяснение юристов как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Что делать в случае, если военнообязанный не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВЛК) читайте в материале ТСН.ua
Юристы Украинского ветеринарного фонда рассказали, что делать в случае, если военный не соглашается с постановлением ВЛК.
Обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно следующим образом:
- Подать заявление в Центральную ВЛК. В заявлении следует указать причины пересмотра постановления. К заявлению необходимо добавить документы, предоставленные ВЛК, решение которой обжалуется. Можно предоставить результаты предварительных медицинских исследований.
- Обжаловать решение ВЛК можно и в судебном порядке в рамках административного судопроизводства. Этим способом можно воспользоваться независимо от того, оспаривалось такое постановление в ВЛК высшего уровня или нет. Но в случае обжалования постановления ВЛК в Центральной ВЛК автоматически уменьшается срок с шести месяцев до трех, в течение которых вы имеете право на обращение в суд.
Обжалование в судебном порядке постановления ВЛК может быть осуществлено независимо от того, оспаривалось такое постановление в высшем уровне ВЛК или нет.
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