Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мобилизация 2023: объяснение юристов как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мобилизация 2023: объяснение юристов как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

ВЛК

Что делать в случае, если военнообязанный не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВЛК) читайте в материале ТСН.ua

Юристы Украинского ветеринарного фонда рассказали, что делать в случае, если военный не соглашается с постановлением ВЛК.

Обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно следующим образом:

  • Подать заявление в Центральную ВЛК. В заявлении следует указать причины пересмотра постановления. К заявлению необходимо добавить документы, предоставленные ВЛК, решение которой обжалуется. Можно  предоставить результаты предварительных медицинских исследований.
  • Обжаловать решение ВЛК можно и в судебном порядке в рамках административного судопроизводства. Этим способом можно воспользоваться независимо от того, оспаривалось такое постановление в ВЛК высшего уровня или нет. Но в случае обжалования постановления ВЛК в Центральной ВЛК автоматически уменьшается срок с шести месяцев до трех, в течение которых вы имеете право на обращение в суд.

Обжалование в судебном порядке постановления ВЛК может быть осуществлено независимо от того, оспаривалось такое постановление в высшем уровне ВЛК или нет.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
769
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация