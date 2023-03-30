Мобилизация 2023: подробно, какие категории украинцев могут проходить военную службу по месту жительства.

Следующие категории украинцев могут подать рапорт с просьбой о переводе на службу по месту жительства.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, какие категории мобилизованных имеют право проходить военную службу по месту жительства.

Об этом адвокат рассказал на своем Ютуб-канале.

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Согласно ст.23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизационном долге" предусмотрено, что проходить военную службу по месту жительства могут следующие категории украинцев:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Напомним, что в Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?

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